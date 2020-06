(mi-Lorenteggio.com) Vimercate, 14 giugno 2020 – Intorno alle ore 14.40, una ragazza di 18 anni è precipitata da uno degli edifici che costituiscono il centro Torri Bianche. Soccorsa da un’automedica e un’ambulanza, è stata trasportata in codice rosso e in gravissime condizioni all’ospedale di Vimercate, mentre le forze dell’ordine, stanno indagando per capire quanto avvenuto.

V. A.