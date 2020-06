Buccinasco. Centro Operativo Comunale, attività a distanza.

Mascherine in Comune senza limiti d’età fino a sabato 20 giugno

I volontari dell’associazione Croce Verde Soccorso continueranno a rispondere ai

cittadini al numero 333 6133515 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Per le

prestazioni infermieristiche chiamare il numero 333 6133530

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 15 giugno 2020. – Da oggi il Centro Operativo Comunale offrirà il suo supporto ai cittadini “a distanza”. Terminato il periodo più critico dell’emergenza sanitaria, i volontari del COC non saranno più presenti nel Palazzo comunale ma continueranno a rispondere alle domande e

alle richieste dei cittadini.

I volontari dell’associazione Croce Verde Soccorso risponderanno ai cittadini al numero:

tel. 333 6133515

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17

Attivo anche il numero telefonico per richiedere prestazioni infermieristiche gratuite per chi è in

difficoltà, grazie a infermieri volontari:

tel. 333 6133530

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17

Presso il Municipio, grazie ai volontari della Protezione Civile, per tutta la settimana (da lunedì 15

a sabato 20 giugno) dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.30, continua anche la distribuzione

gratuita di mascherine chirurgiche ai residenti di Buccinasco.

Vista l’affluenza non eccessiva dei primi giorni di distribuzione, l’Amministrazione comunale ha

deciso di consentire a TUTTI, senza limiti d’età, di ritirare le mascherine. L’unico requisito

necessario è la residenza nel Comune di Buccinasco.

Ogni persona potrà presentarsi una sola volta, anche attraverso un suo delegato (munito di

delega firmata dal delegante e del documento di identità sia del delegato che del delegante). Ogni

famiglia potrà delegare una sola persona.

“Viviamo una nuova fase dell’emergenza sanitaria – spiega il sindaco Rino Pruiti – con la ripresa di

attività lavorative e spostamenti: è giusto quindi cambiare anche le modalità di aiuto ai cittadini

che comunque non si ferma. Ringrazio ancora una volta i volontari del COC, ognuno di loro da fine

febbraio ha dato un contributo fondamentale alla gestione dell’emergenza che certamente la

nostra comunità non potrà mai dimenticare”.

Redazione