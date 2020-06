Centri Estivi comunali, al via le iscrizioni

Si svolgeranno dal 22 giugno al 28 agosto per i bambini delle scuole dell’infanzia (15 posti presso la materna Rimebranze e 30 presso la Malibran) e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (63 posti presso la media Cuciniello)

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 15 giugno 2020 – Dal 16 giugno (fino ad esaurimento posti) aprono le iscrizioni per i Centri Estivi Comunali, organizzati su quattro turni dal 22 giugno al 28 agosto dalle 8.30 alle 16.30 e riservati ai bambini residenti a Trezzano sul Naviglio che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado. Per i bambini da 3 a 5 anni servizio si svolgerà presso la scuola materna Rimembranze (15 posti) e e presso la scuola materna Malibran (30 posti). Per i bambini e ragazzi di elementari e medie il Centro sarà presso la scuola media Cuciniello (63 posti disponibili). Le iscrizioni si effettuano esclusivamente inviando il modulo firmato, da scaricare dal sito istituzionale alla seguente mail: istruzione@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it.

Secondo le Linee Guida il numero degli educatori quest’anno aumenta (1 educatore ogni 5 bambini per le materne, 1 ogni 7 bambini per le elementari, 1 ogni 10 ragazzi per le medie) e non potrà essere garantito il servizio di pre e post orario perché ogni gruppo dovrà sempre essere seguito dallo stesso educatore.

“A seguito dell’indagine realizzata tramite il questionario on line tra le famiglie – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Giulia Iorio – abbiamo ragionato insieme agli uffici e alla cooperativa che ha in gestione i Centri Estivi in modo da assicurare un servizio di qualità, nel rispetto delle Linee Guida e delle misure necessarie di prevenzione. È stato quindi necessario inserire dei criteri di accesso, i minori in carico ai Servizi sociali, bambini e ragazzi con disabilità e i figli di entrambi genitori lavoratori: i posti disponibili sono limitati ma ci riserviamo di aprire altre strutture in base alle richieste”.

QUATTRO TURNI Il servizio sarà suddiviso su quattro turni: 1° turno dal 22 giugno al 3 luglio, 2° turno dal 6 al 31 luglio, 3° turno dal 3 al 7 agosto, 4° turno dal 24 al 28 agosto. Il turno va pagato per intero (non sono ammesse iscrizioni parziali) entro due giorni dall’accettazione della domanda previa comunicazione da parte dell’ufficio Pubblica Istruzione. Per ogni turno è previsto uno sconto del 15% per il secondo fratello e del 20% per il terzo fratello.

LE TARIFFE 1° turno (10 giorni di attività) > 100 euro (ISEE inferiore a 15 mila euro); 106,90 euro (ISEE superiore a 15 mila) 2° turno (20 giorni di attività) > 200 euro (ISEE inferiore a 15 mila euro); 213,80 euro (ISEE superiore a 15 mila) 3° turno (5 giorni di attività) > 50 euro (ISEE inferiore a 15 mila euro); 53,45 euro (ISEE superiore a 15 mila) 4° turno (5 giorni di attività) > 50 euro (ISEE inferiore a 15 mila euro); 53,45 euro (ISEE superiore a 15 mila)

L’importo va versato in un’unica soluzione tramite bonifico bancario: IBAN IT31U0103033911000002673620 la ricevuta va trasmessa via mail all’Ufficio Istruzione

Dalla tariffa è escluso il pasto che si pagherà alla chiusura del centri estivi con bollettino PagoPA in base alla propria fascia ISEE.