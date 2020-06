Concorso artistico ‘#andràtuttobene – enjoy your life, paint the virus ! Approvata la graduatoria dei vincitori

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 15 giugno 2020. A fine marzo l’ Assessorato alla Politiche Educative del Comune di Abbiategrasso, in collaborazione con tutte Istituzioni Scolastiche della città, hanno promosso il concorso artistico ‘#andràtuttobene – enjoy your life, paint the virus !‘, invitando i bambini e giovani che frequentano le scuole cittadine dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, a far spazio alla creatività e alla fantasia, esprimendo attraverso il disegno una propria idea di speranza, per sconfiggere l’emergenza sanitaria.

L’iniziativa ha riscosso notevole successo e sono pervenuti al Comune numerosi disegni, che sono stati valutati dalla apposita commissione composta dai Dirigenti Scolastici dei plessi cittadini e dall’Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche Eleonora Comelli.

V.A.