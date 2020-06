Corsico. Tre incidenti oggi lungo la Vecchia Vigevanese, tre feriti

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 15 giugno 2020 – Tre incidenti a Corsico oggi, lungo la Vecchia Vigevanese. Il primo è successo intorno alle ore 13.00, quando all’altezza dello svincolo killer con la Tangenziale Ovest, un uomo di 55 anni, mentre era in sella alla sua bicicletta è stato urtato da una vettura, che lo ha fatto cadere a terra, riportando, fortunatamente lievi ferite. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde Corsico è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

Il secondo incidente, è avvenuto, intorno alle ore 17.00 in via Vigevanese, all’altezza del civico 79, dove un 52enne ha perso il controllo della sua bici, cadendo rovinosamente a terra. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde cittadina è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

In serata, intorno alle ore 19.30, in via Milano, per un incidente tra un’auto e un motoveicolo, un 52enne è stato trasportato in codice verde, dopo esser stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco e da un’automedica.

