Trezzano Sul Naviglio. Pillole di musica: incontri con la pianista Sonia Vettorato

Dal 18 giugno una nuova iniziativa nell’ambito del progetto culturale Trezzano On

Life, avviato nei mesi di lockdown attraverso la piattaforma digitale

scuolacreativaviruale.org

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 15 giugno 2020 – Si chiama “Pillole in Musica” la nuova iniziativa dell’Amministrazione comunale di Trezzano sul Naviglio nell’ambito del progetto culturale “Trezzano on life” che ormai da mesi, con appuntamenti quotidiani per tutti, tiene compagnia ai trezzanesi con proposte per i più piccoli, i ragazzi, gli adulti, anche grazie ai contributi delle associazioni del territorio.

Dal 18 al 26 giugno, all’interno della piattaforma digitale scuolacreativavirtuale.org, si

terranno anche nuovi incontri musicali – pillole in musica – con la pianista Sonia Vettorato.

Si comincia giovedì 18 giugno alle ore 17 con “Lucifero” di F. Carpi. Venerdì 19 giugno alle

17 sarà la volta di “Ballade pour Adeline” di R. Clayderman; mercoledì 24 giugno di “Great

ballads of fire” di O. Balckwell; venerdì 26 giugno di “Preludio n. 1” di J. S. Bach.

“La proposta culturale per i cittadini trezzanesi – dichiara Beatrice Ventacoli, assessore alla

Cultura – si arricchisce sempre di più con brevi incontri con la musicista Sonia Vettorato che

ringraziamo per la disponibilità. Continuano intanto gli appuntamenti con il teatro e la compagnia Cheproblemacè ogni martedì alle 17, mentre il 20 giugno avremo il museo d’arte a cielo aperto con l’Urban Giants Festival e il 25 giugno potremo apprezzare, sempre virtualmente, la mostra dell’artista Gaia Raffaele a cura dell’Associazione Arte e Arti. Non ci siamo mai fermati, anche nei momenti più difficili abbiamo pensato che nutrire di cultura la nostra anima potesse costituire un valido aiuto per superare la solitudine e recuperare la socialità seppure in una forma inedita”.

Sulla piattaforma digitale scuolacreativavirtuale.org continuano anche gli appuntamenti quotidiani curati dalla cooperativa Giostra e il Servizio di Animazione Socio Culturale con disegni e letture per bambini e ragazzi, pillole di filosofia e letteratura, video, interviste, tutorial di attività motoria, laboratori creativi di cucina e lo spazio delle associazioni del territorio.

V.A.