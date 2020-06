(mi-Lorenteggio.com) Somaglia, 16 giugno 2020 – Questa sera, intorno alle 20.00, lungo l’Autostrada A1 Milano – Napoli, in direzione sud, per cause in fase di accertamento, nell’area di servizio di “Somaglia” un veicolo è andato in fiamme esplodendo. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Brescia, e sono arrivati anche i Vigili del Fuoco. Coinvolto un uomo di 46 anni.

