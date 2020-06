Casarile. Incidente lungo la S. P. 35: due ragazze 20enni e un 39enne feriti

(mi-Lorenteggio.com) Casarile, 16 giugno 2020 – Questa notte, poco dopo la mezzanotte, lungo la S. P. 35, al confine con Binasco, per un incidente tra due vetture, due ragazze di venti anni e un 39enne sono rimasti feriti.

Un’ambulanza della Croce Bianca Binasco e una della Croce Verde di Pavia, insieme a due automediche e all’elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco, hanno raggiunto il luogo del sinistro per soccorrere i tre coinvolti.

Una ferita è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo così come gli altri due feriti, sempre in codice giallo, che sono stati trasportati uno all’ospedale San Carlo di Milano, l’altro all’Humanitas di Rozzano. Sul posto sono anche giunti i Carabinieri, che oltre a chiudere la strada per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza, hanno compiuto tutti i rilievi per accertare la dinamica.

Nella serata di ieri sera, l’elisoccorso era già intervenuto in altri due incidenti, uno a Buscate e uno in provincia di Varese.

V. A.