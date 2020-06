Incidente a Buscate in via per Cuggiono, due feriti gravi

(mi-Lorenteggio.com) Buscate, 15 giugno 2020 – Doppio intervento dell’elisoccorso di Como, questa sera tra le Provincie di Milano e Varese.

Il primo incidente, è avvenuto a Cadegliano – Viconago, in provincia di Varese, in via Stresa all’altezza del civico 31/B, quanto una persona, della quale sono state ancora rese note le generalità, è stato soccorso dal personale medico dell’elisoccorso, giunto da Como, dopo esser caduto dalla propria motocicletta, ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Circolo di Varese, in elicottero. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Luino, che, hanno fatto tutti i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.

Una volta trasportato il ferito in ospedale a Varese, l’elisoccorso è ripartito per Buscate, dove per un incidente in via per Cuggiono, è atterrato e il personale medico ha soccorso due uomini, rimasti gravemente feriti, dopo un incidente tra due auto. Uno dei feriti, soccorsi anche dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, mentre, l’altro è stato trasportato in ospedale sempre in codice rosso, ma, in elicottero.

V. A.