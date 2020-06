Milano. Palazzo evacuato in via Santa Sofia, anche Klaus Davi tra gli inquilini

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2020 – Intervento in corso dei Vigili del fuoco in via di Santa Sofia per l’evacuazione di 20 persone in un edificio adiacente al cantiere dei lavori per la metropolitana, dove questa mattina si è aperta una voragine.‬ Nessuna persona è rimasta ferita, squadre al lavoro con due autoscale.

” In merito alla voragine apertasi stamattina nel pavimento al piano – 2 del palazzo al civico 8 della centralissima via Santa Sofia a Milano, Klaus Davi, che è tra gli inquilini evacuati questa mattina dai pompieri, fa sapere di aver “constatato crepe davanti al mio appartamento e all’interno della casa. I vigili del fuoco ci hanno comunicato che sicuramente per questa notte dovremo dormire fuori. Onestamente non mi sono stupito che questo sia accaduto. I sussulti e movimenti del palazzo si sono avvertiti durante questi anni ogniqualvolta si procedeva con i lavori. Non credo – continua il giornalista e massmediologo – che abbiano evacuato tutti gli inquilini ma solo coloro i cui appartamenti si affacciano sulla strada”.

V. A.