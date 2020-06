(mi-Lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2020 – Nominato il nuovo Direttore Generale dell’ASST Lodi, Salvatore Gioia, Direttore Amministrativo uscente dell’ASST Santi Paolo e Carlo.

Dichiarazione del dott. Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo di Milano

“Mi congratulo con Salvatore Gioia per la nomina a questo prestigioso incarico che andrà a ricoprire e lo ringrazio per i risultati che insieme abbiamo potuto raggiungere in questo anno e mezzo di lavoro insieme”

Dichiarazione del dott. Salvatore Gioia, nuovo Direttore Generale ASST Lodi

“Sono onorato della scelta da parte del Presidente Fontana e della Giunta per la fiducia accordata e mi impegnerà al meglio per dare tutto il mio supporto al territorio lodigiano, anche per quanto sofferto in questo periodo di emergenza Covid.

Sono altresì onorato dell’anno e mezzo trascorso all’ASST Santi Paolo e Carlo e colgo l’occasione per esprimere la mia gratitudine, stima, apprezzamento e affetto al Direttore Matteo Stocco, ai colleghi della Direzione e a tutti i dipendenti dell’Azienda.”