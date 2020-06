(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 17 giugno 2020 – Questa sera, intorno alle ore 18.00, in via Fratelli Rosselli, al Q.re Tessera, un bimbo di 8 anni ha perso il controllo della propria bicicletta cadendo a terra e picchiando la testa. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde, dopo le prime cure, è stato portato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.