Cesano Boscone. Chiuso il cerchio in manette la banda che spacciava 7 kg di coca al mese al “Tessera”

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 17 giugno 2020 – La Polizia di Stato sgomina banda di 8 italiani e rinviene 100mila euro nel muro in casa.

Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa a carico di 8 italiani, ritenuti appartenenti ad un’associazione per delinquere finalizzata alla gestione della piazza di spaccio del quartiere “Tessera” di Cesano Boscone.

L’operazione di polizia giudiziaria ha consentito di sgominare l’organizzazione criminale che gestiva in modo esclusivo l’attività di spaccio nel quartiere popolare di Cesano.

Controllo capillare del territorio, luoghi specifici di incontri per le trattative, locali per lo stoccaggio dello stupefacente e per il frazionamento in dosi, cessioni continue nell’intera giornata, difesa del territorio nel caso di ingerenze altrui: un’organizzazione strutturata che riusciva a commercializzare nella piazza di spaccio la media di 7 kg. al mese di cocaina.

Redazione