(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 17 giugno 2020 – Stamane, intorno alle ore 8.00, un netturbino di 55 anni, impegnato a raccogliere rifiuti, giunto in via Vespucci 23, si è fatto male, mentre buttava la spazzatura nel mezzo pesante. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde Baggio è stato portato in codice verde in ospedale.

V. A.