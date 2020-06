SICUREZZA, DE CORATO: INCHIESTA PROCURA BERGAMO DIMOSTRA CHE CONTINUA BUSINESS SULLA PELLE DEI MIGRANTI

Milano, 17 giugno 2020 – “Dalle indagini della Procura di

Bergamo e’ emerso che continua il business sulla pelle dei

migranti. Lasciati sbarcare in Italia, finiscono nelle mani di

chi utilizza i centri di accoglienza come macchine per far

soldi. Non e’ certo la prima volta che accade e, purtroppo,

sicuramente non sara’ nemmeno l’ultima”.

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

locale commenta i recenti arresti a Bergamo per i

reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa

aggravata ai danni dello Stato attraverso l’acquisizione di

erogazioni pubbliche non spettanti, sfruttamento del lavoro

nero, riciclaggio ed altro.

“Con la scusa dell’accoglienza – aggiunge l’assessore – si e’

riempito il nostro Paese di ‘asilanti’. Continue sanatorie per

la regolarizzazione degli immigrati, unitamente alle politiche

dei ‘porti aperti’ hanno portato, con ogni probabilita’, a questo

risultato: associazioni senza scrupolo sfruttano la disperazione

dei profughi. Un plauso alla Procura che e’ riuscita a portare

alla luce la truffa delle finte presenze all’interno dei centri

di accoglienza con conseguente percepimento indebito dei 35 euro

giornalieri per immigrato. Spero – conclude De Corato – che le

indagini facciano presto chiarezza”.