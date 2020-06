Trezzano. Urban Giants, un museo a cielo aperto

Sabato 20 giugno alle ore 10 un tour virtuale sulla piattaforma digitale

scuolacreativavirtuale.org per rivivere i momenti salienti dell’edizione dello scorso

anno e riscoprire le opere d’arte create a Trezzano da artisti provenienti da tutto il

mondo

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 17 giugno 2020 – Trezzano e il suo museo a cielo aperto, opere di artisti internazionali che ogni anno rinnovano le pareti della scuola Cuciniello, le mura dietro la stazione S9 e altri manufatti con graffiti artistici di grande qualità.

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, il Festival Urban Giants, organizzato ogni anno

dall’associazione We Run The Streets con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, è stato

rinviato al 2021.

Ma per tutti i nostalgici dei graffiti e tutti i cittadini che attendevano questo momento,

l’assessorato agli Eventi del Comune ha preparato un tour virtuale per ripercorrere la

kermesse dello scorso anno, con le opere degli artisti provenienti da tutto il mondo, la

Bombing Battle e i workshop (tanti dedicati a bambini e ragazzi con molto entusiasmo e

partecipazione).

Il “virtual tour” sarà trasmesso sabato 20 giugno alle ore 10 sulla piattaforma digitale

scuolacreativavirtuale.org dove ormai da mesi è attivo il progetto culturale

dell’Amministrazione comunale “Trezzano on Life” con laboratori, incontri culturali, appuntamenti

con il teatro, la musica, lo sport, l’associazionismo.

“Urban Giants – dichiara il sindaco Fabio Bottero – è certamente uno degli eventi più

importanti che ogni anno si svolgono a Trezzano, quello dal respiro più internazionale e

contemporaneo: la street art ormai da anni ha ‘invaso’ la nostra città colorando non solo le mura

esterne della scuola media Cuciniello ma anche capannoni di aziende e le mura dietro la stazione.

Con grande dispiacere quest’anno il festival è stato annullato, ma sabato lo potremo rivivere tutti

insieme ricordando i momenti salienti dello scorso anno: invito però i trezzanesi a guardare e

ammirare le opere anche dal vivo percorrendo il nostro territorio, un vero e proprio museo a

cielo aperto”.

Durante il lockdown uno degli organizzatori ha creato un libro da colorare per bambini con i suoi

migliori sketch, lo potete trovare a questo link: http://mrbang.online .

Per informazioni e futuri workshop con l’associazione culturale di writers We Run The Streets:

werunthestreets96@gmail.com

Redazione