Bollate. Parte il rifacimento della fognatura in via per Novate

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 18 giugno 2020 – Lavori in corso in via per Novate per la realizzazione, da parte di Gruppo Cap, della nuova fognatura centrale comunale della via per Novate a Cascina del Sole fino al confine con la via Cascina del Sole di Novate Milanese. Ecco le modifiche alla viabilità per i cantieri che partiranno dalle ore 9.00 del 22 giugno fino al 19 luglio lungo le vie per Novate e vicolo Battisti:

· la via per Novate dall’incrocio con vicolo Battisti e in direzione sud, viene completamente chiusa al traffico ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza, dei veicoli in servizio di Polizia e dei residenti i quali potranno accedere da via Cascina del Sole di Novate Milanese;

· la circolazione dei pedoni in via per Novate è garantita grazie alla realizzazione di un percorso pedonale protetto;

· lungo la via per Novate, su entrambi i lati, è vietata la sosta per tutto il girono (ore 0-24) con rimozione forzata fino al limite del confine comunale;

· l’accesso ai residenti in via per Novate, attualmente strada a doppio senso di marcia solo per i residenti, viene garantito dal doppio senzo di circolazione di via Cascina del Sole di Novate Milanese per consentire l’accesso ai residenti e alle aziende.

· l’uscita e l’accesso da/a vicolo Battisti viene garantita mediante la creazione di una corsia protetta al posto dei parcheggi.