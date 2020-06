Bollate. Rotonda di via Piave, modifiche viabilità per lavori

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 18 giugno 2020. Cantiere aperto in via Piave, incrocio con via Varalli, per la realizzazione della nuova rotonda. Ecco le modifiche che partiranno dalle ore 21 del 24 giugno 2020 e dureranno fino alle ore 24 del 30 novembre 2020, data prevista per il completamento dei lavori:

la viabilità lungo le vie Piave e Varalli sarà modificata con il restringimento delle due carreggiate. Lungo la via Piave nel tratto interessato dal cantiere viene garantita una corsia per senso di marcia; la via Varalli, nel tratto compreso tra la via Piave e la via Leonardo Da Vinci, diventerà a senso unico di circolazione con direzione di marcia verso via Leonardo Da Vinci; lungo le vie Varalli e Piave, nei tratti di cantiere, viene istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/h;

Inoltre..

Dalle ore 21 del 24 giugno e fino alle ore 6 del 25 giugno la via Piave verrà chiusa al traffico, con accesso consentito ai soli residenti. Il divieto di accesso sarà indicato da apposita segnaletica stradale e dalla presenza di personale dedicato.

V.A.