Cesano Boscone. Di Marco (M5S Lombardia): “Bene operazione di polizia, ora regione riqualifichi”.

Il controllo del territorio è fondamentale e gli inquilini del quartiere Aler meritano di vivere in tranquillità. Certo non aiuta la lentezza di Regione Lombardia nella riqualificazione degli stabili. E le mie segnalazioni in questo senso, proprio al Tessera, sono numerose a partire dalla centrale di riscaldamento obsoleta, ai servizi essenziali come gli ascensori fino alla necessità di arrivare ad una riqualificazione energetica dei caseggiati oggi resa possibile dal DL Rilancio del Governo.