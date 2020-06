(mi-lorenteggio.com) Corbetta, 18 giugno 2020 – Questa notte, alle ore 00:28 in via Padre Giovanni Ceriani

un motociclista di 46 anni, E. S., ha perso il controllo del proprio mezzo, cadendo rovinosamente a terra, riportando

un trauma cranico e fratturandosi il ginocchio sinistro. Soccorso dal 118 è stato trasportato al Niguarda in codice rosso, mentre i Carabinieri hanno compiuto tutti i rilievi.

V. A.