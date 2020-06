Prendimi con te News, il primo Tg dedicato agli animali

Grande successo di pubblico, Tv-Web

(mi-lorenteggio.com) Milano / Parabiago, 18 giugno 2020 – Prendimi con Te News non è solo un format televisivo, è anche un progetto, un desiderio, una volontà di far conoscere il mondo animale in tutti i suoi infiniti e colorati aspetti.

Con questo programma si vogliono diffondere tutte le notizie e le curiosità, che spesso sfuggono alle persone e che aprono, letteralmente, ad una visione più ampia del mondo e dei suoi abitanti.

“Abbiamo affrontato temi quali quello del Covid-19, restando sempre a disposizione dei nostri telespettatori, e la nostra redazione ha continuato a dare indicazioni in merito alle leggi ed i decreti in vigore.

All’inizio della pandemia, durante il lockdown, le persone da casa hanno avuto modo di conoscere meglio il nostro format, che si è diffuso velocemente con un semplice passa parola. Un boom di ascolti in tutto il territorio nazionale.

La maggior parte delle persone che chiamavano in redazione ci chiedevano:

Si può uscire con il cane?

A quanti metri di distanza posso andare con il mio cane?

Posso andare a dare da mangiare hai miei conigli in campagna?

Posso adottare un cane? I canili sono aperti?

Queste e tantissime altre domande che hanno messo a dura prova la nostra redazione, in un periodo come quello trascorso che vedeva i decreti del Presidente del Consiglio susseguirsi velocemente e mutare di continuo, rispetto alle bozze diffuse inizialmente” come ci raccontano e descrivono.

Il Direttore di produzione e regista Leonardo Ippolito ha sfruttato la sua esperienza ventennale nel campo televisivo, per creare qualcosa che andasse oltre il semplice fine informativo, ma che portasse nelle case degli italiani qualcosa di nuovo, seppur costantemente vicino a noi, ovvero tutto quello che riguarda i nostri amici a 4 zampe e non solo.

“Volevo creare una porta d’informazione sul mondo animale che fosse ricca, innovativa e allo stesso tempo diretta e immediata. Una finestra che si porgesse verso l’ambiente e la natura, in modo anche interattivo”

Leonardo Ippolito

Prendimi con te News, continua la sua messa in onda in oltre 45 emittenti locali a distribuzione nazionale.

In onda anche su emittenti nazionali Bom Channel canale 68 ogni venerdì ore 21.30

Canale OdeonTv canale 177 ogni martedì sera ore 19.30

Realizzato interamente da KiraTV Produzione & Distribuzione di Parabiago prov. Di Milano.

– Distribuito a livello nazionale –

Conduzione: Alice Ceccarini, Linda Lucia, Nadege Bruni, Valentina De Nucci, Nicole Fontana.

La rubrica ‘Adozioni’, a cura di Linda Lucia, vuole essere una vetrina su cani e gatti che attendono una casa e una famiglia. Gli annunci arrivano da rifugi, canili ma anche da privati;

La rubrica Educazione: a cura di Roberta Colombo, educatrice cinofila e guardia eco-zoofila;

La rubrica Gatti: a cura di Manuela Pintore, consulente della relazione felina;

La Rubrica Virus: a cura di Alessia Lai, virologa dell’università di Milano;

Le guardie Rispondono: a cura di Carlo Tomasini coordinatore provinciale dell’OIPA di Varese;

La Rubrica Domande&Risposte, a cura di Christian Repossi, educatore cinofilo, è un contenitore in cui le domande del pubblico hanno le loro risposte direttamente dall’educatore o dai veterinari;

Nella rubrica Eventi vengono segnalati appuntamenti con gli amici a 4 zampe, eventi e fiere in tutta Italia;

Rubrica #ioguardoprendimicontenews: in questo contenitore vengono pubblicate tutte le foto degli amici a 4 zampe dei nostri telespettatori.

Nella rubrica Vegana si trovano ricette per tutti i gusti e tutte le occasioni, nel pieno rispetto della vita animale;

KiraTv risponde sui social con la pagina Facebook “Prendimi Con Te News”, alla mail prendimiconte@kiratv.it o al numero 351/1755144, ed è presente anche su Instagram con la pagina “PrendimiconteTv”, e su Youtube con il canale “ KiraTv Produzione”.

V. A.