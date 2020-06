Rho. Con la Festa Europea della Musica riparte en plein air la rassegna musicale del Comune

L’Amministrazione comunale in collaborazione con il Rusconi festeggia questa ricorrenza con il primo concerto all’aperto e la presenza del pubblico, gratuito con obbligo di prenotazione

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 giugno 2020. Da lunedì 15 giugno possono riprendere i concerti dal vivo e la Festa Europea della Musica è proprio l’occasione migliore per tornare ad ascoltare la musica: riparte infatti la rassegna musicale del Comune di Rho e del Rusconi che organizzano “Doppia Coppia con Tango” domenica 21 giugno alle 21 nel Cortile di Casa Magnaghi.

“Dopo una lunga attesa, ricominciamo con i concerti aperti al pubblico in occasione della Festa Europea della Musica – afferma l’Assessora alla Cultura ed Eventi Valentina Giro Una vera festa per la ripartenza della nostra comunità. In questo momento stiamo assistendo anche ad un grande e positivo cambiamento dell’Unione Europea, ragione di più per ricordare questa ricorrenza nell’auspicio della maggiore unità e coesione per affrontare insieme i problemi causati dal Covid-9. Ringrazio il Rusconi che per primo si sta cimentando nell’organizzazione di un concerto all’aperto nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, che purtroppo comportano la riduzione numerica del pubblico. Da questo primo appuntamento ripartiranno concerti e spettacoli in Villa Burba. A breve vi daremo maggiori dettagli”.

#FestaEuropeadellaMusica

domenica 21 giugno alle 21 nel Cortile di Casa Magnaghi

Doppia Coppia con Tango – Ensemble “Giulio Rusconi”

musiche di Mozart, Boccherini e Piazzolla

Piercarlo Sacco , violino I; Massimiliano Re , violino II; Silvia Frigerio , viola; Francesco Dessy , violoncello Marco Pisoni , chitarra; Marco Scazzetta , percussioni

Il concerto è gratuito con obbligo di prenotazione, dalle ore 12 di lunedì 15 giugno, lasciando il proprio nome, cognome e recapito telefonico (dati richiesti in ottemperanza alle disposizioni anti Covid-19), cliccando sul link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-festa-europea-della-musica-109007831358

I posti sono limitati

L’ evento, in caso di maltempo, sarà rinviato a data da destinarsi.