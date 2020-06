Rho. Estate Sicura per tutti

Anche nella fase #3 il Comune assicura i servizi per aiutare gli over 65 soli, persone in quarantena o non autosufficienti chiamando il numero 02 93332 777

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 giugno 2020. Dal 22 giugno all’11 settembre 2020 sarà attivo il servizio Estate Sicura, un’edizione speciale Coronovirus, che garantisce un complesso di prestazioni dedicate ad anziani ultrasessantacinquenni, persone in quarantena o in condizione di non autosufficienza residenti nel territorio comunale, che necessitano assistenza temporanea per via sia dell’assenza delle risorse abituali di riferimento, come i familiari, sia dalla sospensione di servizi, che nel periodo estivo non sono in grado di garantire un supporto continuativo.

Per chiedere l’attivazione dei servizi si dovrà chiamare il call center 02.93332 777 che sarà attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.

I servizi forniti dal Comune di Rho comprendono l’accompagnamento per visite specialistiche ed esami diagnostici, consegna a domicilio di medicinali e spesa, pasto a domicilio, igiene personale e della casa, ascolto e compagnia, consulenza psicologica, supporto disbrigo pratiche (es: pagamento bollette, prenotazioni telefoniche…).

Dall’esperienza dell’emergenza coronavirus, #Oltreiperimetri propone attraverso il laboratorio di comunità un servizio di monitoraggio telefonico e “custodia sociale” rivolto ad anziani over 65 autosufficienti, ma in condizione di isolamento sociale che, nonostante esistano servizi a loro rivolti, rimangono con poche relazioni di comunità per diversi motivi.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale anche durante l’estate con alcune novità – commenta l’Assessore ai servizi socio assistenziali Nicola Violante – Estate Sicura si conferma e si amplia con l’estensione dei servizi offerti anche alle persone in quarantena o non autosufficienti. Ci rendiamo conto che l’emergenza sanitaria ha creato nuove esigenze, a cui intendiamo rispondere attraverso i servizi del call center 777. Quindi sarà garantita una continuità assistenziale per tutti i cittadini in stato di fragilità, senza limiti di età. Grazie a #Oltreiperimetri intendiamo sviluppare il sostegno e l’accompagnamento a quelle persone più vulnerabili e più fragili che hanno pagato il prezzo più alto dell’isolamento sociale”.

Sarà possibile una proroga del servizio dopo l’11 settembre in relazione all’evoluzione

dell’emergenza epidemiologica.

Attivazione servizio

Servizi Sociali – U.O. Anziani e Disabili

Contattare il numero 02.93332.777 aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.

