TRENI. LINEA COMO-LECCO, ASSESSORE TERZI: RIPRISTINATE DUE CORSE MATTUTINE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2020 – “Da lunedi’ 15 giugno sulla linea

Como-Lecco e’ stato ripristinato il treno 5202 da Molteno (7:23)

in arrivo a Como alle 8:00 ed il treno 5205 da Como (9:05) per

Lecco (10.20), andando a garantire i collegamenti in una fascia

oraria scoperta”. Lo ha detto l’assessore regionale alle

Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria

Terzi, rispondendo in Commissione V all’interrogazione

presentata dal consigliere Straniero.

RIMODULAZIONE A LIVELLO LOMBARDO – “A causa dell’emergenza Covid

e soprattutto delle imposizioni e delle limitazioni relative al

contingentamento della capacita’ dei mezzi pubblici – ha spiegato

ancora Terzi – Trenord ha dovuto rimodulare tutti i piani orari

a livello lombardo. La rimodulazione ha interessato in

particolare le linee caratterizzate da bassa affluenza e da una

rilevante parte dell’utenza scolastica, ora assente. Questo per

recuperare materiale rotabile e personale da allocare sulle

linee piu’ frequentate dove era fondamentale assicurare rinforzi

al fine di garantire il distanziamento”.

“Ci siamo attivati in seguito alle segnalazioni e abbiamo

chiesto a Trenord la fattibilita’ del ripristino delle corse 5202

e 5204 che, comunque, anche in periodo pre Covid non scolastico

portavano tra i 30 e i 50 passeggeri al massimo. L’azienda – ha

concluso Terzi – ci ha comunicato la possibilita’ di ripristinare

la 5202 e la corrispondente corsa di ritorno ovvero la 5205,

come poi e’ appunto avvenuto da lunedi’ scorso. Per quanto

riguarda invece gli orari di meta’ mattina, al momento non e’

possibile prevedere nuove corse perche’ esiste un vincolo,

chiamato fascia Ipo, attraverso il quale la linea viene

riservata a Rfi per organizzare interventi infrastrutturali”.