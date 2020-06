A PIAZZA MONTECITORIO LA MANIFESTAZIONE DEGLI OPERATORI DI STREET FOOD

(mi-lorenteggio.com) Roma, 19 giugno 2020 – Martedì 23 giugno 2020 alle ore 15,30 a Piazza Montecitorio a Roma avrà luogo la manifestazione degli operatori di street food, titolari di licenza per somministrazione itinerante.

Sono quasi 25.000 gli esercenti che rientrano in questa categoria e che a causa del lockdown per il Covid- 19, hanno visto svanire in questi mesi totalmente il loro fatturato, che è stato azzerato.

La lenta ripartenza sancita dall’ultimo DPCM e dalle ordinanze regionali preoccupa le aziende del cibo di strada, che nel periodo dell’emergenza HANNO PERSO IN TOTALE 2 MILIARDI DI EURO, oltre all’ulteriore danno di MILIONI DI EURO DI MERCE INVENDUTA e data in molti casi in beneficenza.

Purtroppo questa categoria pur rientrando nella fattispecie degli ambulanti, opera solo in occasioni di eventi, sagre e manifestazioni organizzate, per le quali la ripartenza è stata inserita nelle linee guida della Conferenza delle Regioni solo dal 22 maggio. Data di inizio di un iter che ha visto la luce il 12 giugno, ma con una serie di limitazioni che, essendo giustamente in linea con le norme di contenimento della pandemia, non consentono una piena ripresa.

Una categoria che non ha avuto entrate economiche e che è fortemente a rischio chiusura e per la quale le istituzioni devo pensare ad un concreto piano di affiancamento economico e di rilancio.

Queste sono le drammatiche ricadute dovute al COVID-19, che pesantemente si stanno facendo sentire nel settore street food e su gli oltre 100mila cittadini, che rappresentano la forza lavoro a supporto dei 25.000 operatori di questo settore.

Questo significa che sono oltre 125 mila le persone in gravissime difficoltà.

Già oltre il 10% degli esercenti del cibo di strada non ce l’hanno fatta e sono stati costretti a chiudere le loro attività, coloro che invece, vorrebbero riprendere a lavorare, sono finiti nel dimenticatoio.

La Manifestazione è promossa e organizzata da un comitato rappresentativo della categoria composto da: Francesco Meduri (OPERATORE DI STREET FOOD ), Lorenzo Villafranca (OPERATORE DI STREET FOOD), da Alfredo Orofino e Lino Marcuccetti organizzatori di alcune delle più grandi manifestazioni del settore in Italia ed ha lo scopo di esporre tutte le problematiche della categoria al Governo, per poter salvare il futuro di tutte le imprese che oggi portano il cibo di strada nelle Piazze di Tutta Italia.