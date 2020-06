Abbiategrasso. La nuova piscina sarà presto realtà

Firmato il contratto per la realizzazione e la gestione del nuovo impianto natatorio

(mi-Lorenteggio.com) Abbiategrasso, 19 giugno 2020 – E’ stato firmato ieri, 18 giugno, il contratto per la realizzazione del nuovo impianto natatorio ad Abbiategrasso e per la relativa gestione. L’impianto sarà composto da tre piscine coperte e da una esterna, sull’area dell’attualmente esistente piscina Anna Frank .

Il contratto, rogato dal segretario comunale dott. Lorenzo Olivieri, prevede un quadro economico complessivo di 5.075.319,88 euro per la costruzione dell’impianto. Per l’attività di gestione è previsto un corrispettivo annuale a favore del Comune di euro 115.000.

La realizzazione dell’intervento avviene attraverso la formula di leasing, in base alla quale il comune verserà la rata annuale calcolata sulla base ventennale del piano finanziario. Va precisato però che il costo complessivo di realizzazione sarà ridotto anche sulla base dell’efficientamento energetico, che comporterà un contributo statale a favore del Comune.

Presenti all’atto della firma il sindaco Cesare Nai, il vicesindaco Roberto Albetti, e i rappresentanti dell’Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.), Iccrea Bancaimpresa Spa (soggetto finanziatore), Italimpresa Spa (soggetto realizzatore e mandataria), Myrtha Pools (soggetto realizzatore), Pederzani Impianti (soggetto realizzatore), Partecipazioni e Gestioni Srl (soggetto gestore).

Terminato quindi l’iter burocratico necessario, è tutto pronto ora per l’inizio dei lavori.

“Ci scusiamo con i cittadini abbiatensi per il ritardo con cui giungiamo alla firma di questo contratto, dovuto principalmente alle procedure burocratiche che si sono accumulate in questo percorso e non da ultimo al fermo causato dal Coronavirus – commenta il vicesindaco Albetti -. Oggi con la firma di questo contratto diamo inizio alla fase esecutiva di costruzione della attesa piscina, certi che sia l’esecuzione che i tempi saranno rispettati da parte della società costruttrice. Continuiamo il nostro lavoro, pur nelle difficoltà economiche e strutturali di questo periodo storico, certi e decisi nel lavoro di cambiamento della nostra città attraverso i prossimi appuntamenti: la realizzazione del nuovo palazzo comunale (nella ex pretura), la nuova illuminazione pubblica e l’attenzione per le nostre sedi scolastiche con nuovi interventi”.

“Oggi è un giorno importante per la nostra città – aggiunge il sindaco Cesare Nai -. possiamo finalmente dare il via al progetto promesso ai nostri cittadini, per restituire loro una struttura tanto importante e tanto attesa. Ringrazio per il grande lavoro e per l’impegno profuso in questi mesi, sia il vicesindaco che tutti i dipendenti comunali che hanno partecipato alle attività che permetteranno la realizzazione di questa grande opera”.