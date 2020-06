Aiuti-Amo Buccinasco, una grande rete di solidarietà!

L’Amministrazione comunale ringrazia di cuore i numerosi cittadini, associazioni e

imprenditori che hanno contribuito alle donazioni a favore delle famiglie in difficoltà

grazie all’iniziativa promossa da Caritas e altre associazioni cittadine e alla raccolta

fondi per la Protezione Civile

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 19 giugno 2020 – Una grandissima rete di solidarietà, una mobilitazione silenziosa e positiva che ha contribuito e contribuirà ad aiutare le famiglie in difficoltà di Buccinasco attraverso le azioni di aiuto dei servizi sociali del Comune, per un totale di circa 34 mila euro.

L’iniziativa Aiuti-Amo Buccinasco, pensata al tempo del Coronavirus e promossa dalle associazioni

Caritas, ProLoco, Auser e BuccinascoGiovane, si è conclusa raggiungendo la considerevole cifra di

19.555 euro, a disposizione per sostenere chi si trova in stato di disagio: “A tutti coloro che hanno

contribuito – dichiarazione le associazioni promotrici – va il nostro grazie, sia i tanti cittadini sia le

associazioni, i gruppi, i comitati e i condomini: COMITATO PRO BAMBINI BIELORUSSI, CIRCOLO

ACLI DON PRIMO MAZZOLARI, CENTRO SPORTIVO ROMANO BANCO, BUCCINO, ANPI BUCCINASCO,

AUSER, ASD SHOSHIN SHITORYU KARATE DO, COMITATO CIVICO ANZIANI, CIRCOLO PARTITO

DEMOCRATICO BUCCINASCO, CONDOMINIO VIA MANZONI 19, LISTA CIVICA NOI DI BUCCINASCO,

COMITATO ORTI ALPINI, GAS LA BUCCINELLA, ASSOCIAZIONE ITALIANA GLICOGENOSI,

GRUPPO MICOLOGICO, ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DEI POETI ERRANTI, BUCCINASCO GIOVANE,

COMITATO GENITORI BUCCINASCO, ASD YOGA ANAHATA, ASD NEVADA CALCIO, COMPAGNIA GLI

ADULTI, GRUPPO MAN BUCCINASCO, GRUPPO MISSIONARIO – CORO – CARITAS PARROCCHIA

MARIA MADRE DELLA CHIESA, ROTARY BUCCINASCO (con buoni spesa donati direttamente a Caritas per un valore di 5 mila euro)”.

A queste donazioni si aggiungono quelle di associazioni e imprese che hanno sostenuto direttamente

il Centro Operativo Comunale con una donazione alla Protezione Civile di Buccinasco: oltre

a numerosi cittadini, hanno contribuito le imprese EDILPLUS SRL e TEC ITALIA srl e le associazioni

ARTÈNERGIA, SCOUT CNGEI BUCCINASCO, AUSER CORSICO, ORTISTI VIA DEI LAVORATORI.

“Ringrazio di cuore ognuno di voi – dichiara il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti – che nei mesi più

oscuri e difficili dell’emergenza avete acceso un faro sulla nostra comunità, creando una rete di solidarietà

senza precedenti. Fra questi, anche le centinaia di cittadini che ogni giorno donano nei supermercati

la spesa sospesa: questo patrimonio non andrà perduto, stiamo già ragionando su

come continuare le azioni di aiuto perché sappiamo che le difficoltà delle famiglie non sono terminate”.

“Utilizzeremo questi fondi raccolti e altri messi a disposizione dall’Amministrazione – aggiunge il

sindaco – per istituire una nuova iniziativa, il Fondo Emergenza Famiglia, per un totale di 80 mila

euro per aiuti straordinari alle famiglie che vivono situazioni di temporanea difficoltà lavorativa e

familiare, da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari, utenze domestiche e spese condominiali.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il Bando e comunicheremo tutti i dettagli e i criteri per la partecipazione. Ma voglio ancora una volta sottolineare che questi aiuti sono possibili grazie a una importante sinergia tra la grande generosità dei nostri cittadini e il lavoro dei nostri uffici, siamo una

grande comunità”.

