Basiglio. Oltre 850mila euro per la scuola

L’amministrazione è intervenuta sugli spazi esterni dell’Istituto comprensivo con il rifacimento degli asfalti dei vialetti. In corso d’opera la sistemazione di una nuova grande aiuola con fiori e cespugli colorati. Entro breve partiranno anche i lavori per il rifacimento dei tetti

(mi-Lorenteggio.com) Basiglio, 19 giugno 2020 – All’apertura dei centri estivi, il prossimo 29 giugno, i bambini

troveranno rimessi a nuovo i vialetti della scuola. I lavori di rifacimento degli asfalti fanno parte di

un intervento da oltre 360mila euro, che comprende anche la realizzazione di una grande aiuola

con la piantumazione, nei prossimi giorni, di fiori e l’installazione di un impianto di irrigazione.

Per verificare l’andamento dei lavori, il sindaco Lidia Reale si è recata sul posto insieme al capo

dell’ufficio tecnico.

“Abbiamo approfittato di queste settimane di chiusura – spiega Daniela Gironi, assessore

all’istruzione – per intervenire nel giardino della scuola primaria e secondaria e renderla ancora

più bella, accogliente e sicura. Sono già stati portati a termine i lavori di asfaltatura dei vialetti –

prosegue l’assessore Gironi – che presentavano pavimentazioni deformate e in alcuni punti rotte

a causa della risalita in superficie delle radici degli alberi. Inoltre, attorno a un grande platano –

aggiunge l’assessore all’istruzione – sta proseguendo la messa in opera di una aiuola che

accoglierà fiori e cespugli colorati, per aggiungere una piacevole nota di bellezza e allegria”.

Dopo l’approvazione in Giunta dei progetti, hanno preso il via le procedure di gara per

l’affidamento del rifacimento dei tetti del municipio, della scuola secondaria di primo grado e

della biblioteca (con un investimento di 490mila euro).

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale – dichiara Marco Vicamini, assessore ai

lavori pubblici e smart city – nel riqualificare quello che consideriamo il cuore delle nostre

eccellenze: l’Istituto comprensivo, che ospita le classi primarie e secondarie nonché quelle

dell’infanzia. Quest’ultimo intervento – prosegue Vicamini – ha visto la sistemazione complessiva

degli spazi esterni dell’Istituto, che sono stati completamente asfaltati con un nuovo materiale

particolarmente drenante e sicuro, oltre alla sistemazione delle aiuole e di tutti i cordoli di

contenimento. Dopo il rifacimento totale della palestra della scuola primaria – conclude

l’assessore – siamo intervenuti anche sulle strutture sportive esterne, installando nuovi canestri

da pallacanestro e reti per il campo di calcio”.