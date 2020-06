Incidente per Alex Zanardi durante una gara di handbike: gravissimo

(mi-lorenteggio.com) Siena, 19 giugno 2020 – Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di «Obiettivo tricolore», viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Sul posto intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale, dove ha subito una complessa operazione chirugica.

A dare l’allarme sono stati gli atleti che con Zanardi stavano partecipando alla staffetta. Sul posto intervenuti insieme ai soccorsi, carabinieri, polizia municipale dell’Amiata-Valdorcia e anche i vigili del fuoco. È poi intervenuto l’elisoccorso per trasportare Zanardi all’ospedale di Siena.

Redazione