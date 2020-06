Rozzano_Innovazione, premiato il progetto dei dipendenti comunali per il software antievasione fiscale

Nell’ambito dell’iniziativa #Rozzano_Innovazione, promossa in collaborazione con ALTIS, l’Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sono stati premiati i dipendenti comunali di Rozzano con una borsa di studio per aver ideato un software che contrasta l’evasione tributaria.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 19 giugno 2020 – È giunto alla fase finale #Rozzano_Innovazione, l’iniziativa voluta dal Comune di Rozzano rivolta ai dipendenti comunali, protagonisti nel realizzare il progetto più innovativo per l’Ente, per migliorare un servizio già attivo o crearne uno nuovo per la cittadinanza. Gianluca Albanese, responsabile del settore informatico dell’Ente e Alba Cincotti, impiegata all’ufficio catasto sono stati premiati per il progetto “Contrasto all’evasione e all’elusione tributaria e patrimoniale attraverso l’implementazione di un SIT”.

Attraverso un software e una piattaforma creata “in house” sarà possibile chiarire immediatamente la situazione tributaria del singolo cittadino o di una unità immobiliare senza dover consultare innumerevoli banche dati. Inoltre, potrà diventare un caso di successo da replicare anche in altri Comuni. Gli ideatori del progetto vincente hanno ricevuto in premio una borsa di studio per la partecipazione all’Executive Master in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni Locali MIPA, rivolto a dirigenti, funzionari e amministratori della PA.

Il riconoscimento è stato conferito da ALTIS, l’Alta Scuola Impresa in collaborazione con l’Università campus di Milano, che in sinergia con gli enti locali, sostiene l’innovazione e la cultura del cambiamento nella PA.

I dipendenti comunali hanno partecipato all’iniziativa proponendo 14 progetti, raccolti nel “Libro delle idee” pubblicato sul sito del Comune di Rozzano. Una raccolta di proposte per l’innovazione e la trasformazione digitale della pubblica amministrazione locale elaborate dai dipendenti per il progetto. Il “Libro delle idee” non è una semplice raccolta di tutte le proposte presentate ma mira a offrire a qualsiasi pubblica amministrazione un punto di accesso unico a soluzioni concrete dalle quali trarre ispirazione.

“#Rozzano_Innovazione è un progetto che mira a incentivare i dipendenti del Comune ad avviare un percorso di idee, di innovazione, di iniziative che possano nel tempo migliorare la vita dei cittadini e la stessa vita lavorativa dei dipendenti stessi all’interno dell’ente – ha detto il sindaco Gianni Ferretti. E’ un progetto ambizioso con il quale vogliamo semplificare in maniera importante la vita dei nostri concittadini per i quali il Comune può diventare un partner efficiente ed efficace per la risoluzione dei problemi.”

“Portare innovazione e cambiamento nella Pubblica Amministrazione è parte integrante della missione dell’Alta Scuola, orientata al management per lo sviluppo sostenibile. Grazie al progetto #Rozzano_Innovazione, ALTIS ha contribuito e facilitato la creazione di un incubatore di nuove idee” commenta Alessia Coeli, Responsabile della Formazione ALTIS.