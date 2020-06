SICUREZZA, DE CORATO: “BENE POLFER PER ARRESTO BANDA EXTRACOMUNITARI IN AZIONE SUI TRENI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2020. L’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha

ringraziato la Polizia ferroviaria per l’arresto di una banda

composta da extracomunitari ritenuti responsabili di una ventina

di furti sui treni a Milano nel 2019.

“Gli arresti odierni testimoniano – ha detto De Corato – che per

alcuni il crimine e’ l’unica possibilita’ per vivere nel nostro

Paese. Secondo i dati di Orim e Polis, a Milano e in Lombardia

ci sono, rispettivamente, 15.910 e 42.770 clandestini

provenienti dall’Africa, 112.000 gli irregolari in tutta la

regione. Con la recente legge, finalizzata alla regolarizzazione

dei braccianti clandestini, e con l’eventuale abolizione dei

decreti sicurezza, mi chiedo quanti altri ne arriveranno nella

nostra regione”.

V.A.