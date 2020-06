CORONAVIRUS. PIZZARDI EDITORE E FILA AL FIANCO DEI BAMBINI DI MILANO

Donati al Comune 160mila pezzi, tra album di figurine, pennarelli, matite, carta per disegnare e Didò

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2020 – Album e figurine, matite, penne, pennarelli, tempere e pastelli, temperini e gomme, carta per disegnare e Didò: sono circa 160.000 i pezzi che la Pizzardi Editore e la Fila hanno donato al Comune di Milano perché arrivassero ai bambini e alle bambine come segnale di vicinanza e attenzione, dopo il difficile periodo che hanno attraversato.

“Si è conclusa la fase più complicata dell’emergenza ed è stata proprio quella dei bambini una delle categorie che più l’hanno sofferta – commentano la Vicesindaco Anna Scavuzzo e l’assessore alle Politiche sociali Gabriele Rabaiotti -. Una donazione come questa è per noi grandemente significativa ed è un segnale chiaro dell’attenzione che si vuole e si deve porre, ora più che mai, sui nostri cittadini più piccoli, ancor più su coloro che si trovano in situazioni di grande difficoltà, come i bambini ricoverati negli ospedali o che vivono in comunità”.

In particolare, dalla Pizzardi Editore sono stati regalati 10.500 kit contenenti gli album “Amici cucciolotti”, con oltre un milione di bustine di figurine (collezioni complete), un cd musicale e un poster. Mentre Fila ha donato circa 130mila tra matite, pennarelli, pastelli e tempere, 14.700 kit di Didò e 3.600 album con carta liscia o ruvida per disegnare.

Il Comune di Milano, tramite la Protezione civile, l’Assessorato alle Politiche sociali, Milano Ristorazione, l’Assessorato all’Educazione, Città metropolitana e alcune organizzazioni di volontariato ha destinato il materiale, una volta suddiviso, a oltre 70 associazioni che si occupano di bambini e bambine, alle pediatrie degli ospedali e a coloro che frequenteranno le Sezioni estive dei Servizi all’Infanzia del Comune.

V.A.