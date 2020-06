Milano. Droga: 5 pusher arrestati dalla Squadra Mobile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2020 – Proseguono i controlli per il contrasto allo spaccio nella città di Milano, in soli quattro giorni gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato 5 persone per spaccio di sostanza stupefacente.

Nella serata di Martedì, gli agenti hanno arrestato un cittadino marocchino di 34 anni dove svolgeva la sua attività di spaccio nei pressi di un bar di Corso Lodi, l’uomo è stato trovato in possesso di 5 involucri di cocaina in dosi per un peso di 1,6 grammi e di 350 euro in contanti.

Dopo soli due giorni, altri due arresti per #droga. All’interno di un appartamento in Via Imbonati, due cittadini filippini di 41 e 35 anni spacciavano #shaboo, sono stati rinvenuti circa 17,7 grammi (pari a circa 177 dosi per un valore di 200-250 euro al grammo), materiale per il confezionamento e 130 euro in contanti.

Il giorno successivo, in Via Cilea, i #poliziotti hanno arrestato due 24enni egiziani per la detenzione di di 260 grammi di cocaina, 32 di #hashish e 1 grammo di marijuana. I due #pusher sono stati bloccati a bordo della loro auto dove poco prima avevano ceduto della droga a un acquirente, e trovati in possesso 15 involucri di cocaina per un peso di 4,7 grammi ed 1, 7 grammi di hashish pronti per essere smerciati e 560 euro.