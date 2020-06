Milano, rissa in piazzale Loreto e a Pioltello questa notte: tre feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2020. Questa notte alle ore 3,01 in piazzale Loreto per una grossa rissa A. G. E. K. maschio 31 anni è stato colpito al volto e alla testa, probabilmente sono state utulizzate delle sedie ed è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale San Raffaele mentre R. E. maschio di 50 anni con trauma alla testa e al torace è stato trasportato al Fatebenefratelle in codice giallo. Sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti.

Un’altra rissa è scoppiata a Pioltello, in via Cilea, S.C. donna di 26 anni è stata colpita al volto e alla testa, pare con una bottiglia, è stata trasportata all’Ospedale San Raffaele in codice giallo. Anche in questa rissa sono intervenuti i carabinieri.

