Usmate Velate. Biblioteca Civica, da martedì 23 giugno riapre lo spazio per lo studio

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 21 giugno 2020 – Un nuovo caso di positività a Covid-19: salgono ufficialmente a 41 i cittadini residenti a Usmate Velate positivi a Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria. La buona notizia riguarda invece la quota delle persone negativizzate, comprese in questo numero, che sale verso il 90% .

“I numeri appaiono ora sotto controllo, anche se la prudenza deve rimanere la linea guida di tutte le decisioni che andiamo ad adottare – afferma il Sindaco Mandelli – per la cittadinanza, in particolare per gli universitari, abbiamo però una bella notizia che interessa la nostra Biblioteca Civica con la riapertura dello spazio per lo studio. È un altro tassello verso una cauta normalità”.

RIAPERTURA SPAZIO STUDIO BIBLIOTECA CIVICA

Riaprono – seppur in numero limitato – le postazioni destinate allo studio individuale, in attesa di riattivare tutti gli altri servizi a disposizione dell’utenza.

Da martedì 23 giugno, la Biblioteca Civica “Alda Merini” di Usmate Velate compirà un ulteriore passo verso la ritrovata normalità.

I posti a sedere per lo studio individuale saranno nuovamente disponibili per i ragazzi seppur in numero limitato (per un totale di 6 postazioni) per garantire distanziamento sociale e numerati tramite segnaposto. A tutti gli studenti, in particolare, verrà richiesta una particolare attenzione nel rispetto degli spazi assegnati e delle distanze minime.

Considerata la richiesta, è consigliata la prenotazione telefonica al numero 039-6829789 o via email scrivendo all’indirizzo biblioteca.usmatevelate@cubinrete.it; il personale della Biblioteca Civica rimane comunque a disposizione per ricevere prenotazioni e per calendarizzare l’assegnazione dei posti.

Per il momento resta sospeso l’utilizzo delle postazioni internet, così come è ancora interrotta la possibilità di sfogliare quotidiani e leggere riviste.

Il prestito dei libri, da un mese in funzione, rimane con la limitazione di un solo accesso alla volta. Per la restituzione, l’utenza potrà lasciare i libri sul carrello all’ingresso, o nel box esterno. Tuti i volumi resteranno in “quarantena” per tre giorni prima di essere re-inseriti nel Sistema Bibliotecario.

Restano in vigore le disposizioni elaborate allo scopo di garantire tutte le misure di prevenzione dei rischi per il personale e per gli utenti.

L’accesso alla Biblioteca sarà quindi consentito solo indossando mascherina e seguendo un percorso pre-definito che separa l’entrata dall’uscita, nel rispetto della necessaria distanza di sicurezza di almeno un metro a persona.

Gli utenti una volta entrati avranno a loro disposizione un dispenser con gel igienizzante e tutte le indicazioni per usufruire del servizio.

L’orario di apertura della biblioteca rimane dal martedi al venerdì 14.30-18.30, sabato 9.30-12.30.

Ulteriori informazioni ai seguenti recapiti:

tel. 039/6829789

e-mail: biblioteca.usmatevelate@cubinrete.it

sito internet: www.cubinrete.it