Abbiategrasso. Assegnazione palestre stagione sportiva 2020/2021

(mi-Lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 22 giugno 2020 – Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale intende procedere all’assegnazione delle palestre alle società sportive aventi diritto e, in attesa di nuove disposizioni inerenti la situazione di emergenza covid che permettano di conoscere con esattezza le date e le modalità per riprendere le attività, viene pubblicato il presente avviso al fine di poter iniziare a programmare la prossima stagione sportiva.

Le domande d’uso delle palestre comunali e scolastiche per la stagione 2020/2021 dovranno essere presentate entro venerdì 31 luglio 2020.

Il modulo editabile qui allegato, debitamente compilato, potrà essere consegnato:

manualmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Abbiategrasso, sito in piazza Marconi 1, aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.15 alle 12.45, martedì dalle 9.15 alle 13.45, mercoledì dalle 16 alle 18;

via e-mail a protocollo@comune.abbiaterasso.mi.it – in questo caso occorre trasmettere il documento firmato digitalmente, in alternativa è accettata la copia scannerizzata contenente la firma autografa

Si rammenta che gli impianti sportivi saranno assegnati solamente alle seguenti condizioni:

aver saldato le pendenze debitorie relative alla stagione in corso;

essere iscritti all’Albo Comunale delle associazioni.

Le assegnazioni verranno effettuate durante l’assemblea della Consulta Sportiva convocata dall’Assessore allo Sport, la cui data verrà successivamente comunicata.

Il periodo di utilizzo delle palestre avverrà in concomitanza con l’inizio e la fine dell’anno scolastico.

Per informazioni, scrivere a Servizio Sport sport@comune.abbiategrasso.mi.it