Bollate. Per le famiglie, appuntamento sugli effetti da lockdown nei bimbi 0/3 anni

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 22 giugno 2020. Regressioni da lockdown nei bambini sotto i tre anni. A questo importante e delicato tema è dedicato l’incontro online con due psicologhe che si terrà martedì 30 giugno dalle 17.00 alle 18.00. L’iniziativa è organizzata da Consorzio SIR per il Progetto ”PASSI PICCOLI COMUNITÀ CHE CRESCE” finanziato dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Lo spunto per l’appuntamento è stato offerto da un recente studio sull’impatto psicologico e comportamentale del lockdown condotta dall’ospedale pediatrico Gaslini di Genova su 6.800 famiglie, di cui 1.570 con bimbi sotto i 6 anni. Secondo l’indagine, il 65% dei bambini sotto i 6 anni e il 71% di quelli sopra, a causa del lockdown per il Coronavirus, ha accusato problematiche comportamentali di varia natura e sintomi di regressione. In particolare, tra le problematiche dei piccoli sotto i 6 anni, i genitori hanno segnalato episodi di irritabilità, difficoltà di addormentamento, risvegli notturni, inquietudine, ansia da separazione, paura del buio, pianto inconsolabile.

Un tema di grande attualità, dunque, cui tutti i genitori possono partecipare prendendo contatto, per ogni informazione, con il numero 331 6673644. La partecipazione è gratuita.

Passi Piccoli offre pari opportunità educative di qualità, ad accesso gratuito, a tutte le bambine e i bambini dalla nascita fino ai tre anni di età che abitano a Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro.

Il calendario delle iniziative è costantemente aggiornatosulla pagina facebook @passipiccoli

Redazione