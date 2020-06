Buccinasco. TORNA IN LOMBARDIA IL MERCATINO DA FORTE DEI MARMI!

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 22 giugno 2020. L’assenza è stata decisamente lunga, ma altrettanto grande è l’entusiasmo con cui torna, alle porte di Milano, lo shopping 200% Forte dei Marmi.

“Riabbracciamoci Forte”, dunque, domenica 28 giugno, a Buccinasco! Abbraccio simbolico, ovviamente, nel totale rispetto delle regole, per garantire la sicurezza di pubblico e operatori.

Un ritorno che vede la partecipazione di due consorzi insieme, Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte: formula, ormai consolidata, che mixa gioventù e tradizione.

Dalle 7.00 del mattino fino a sera, in via Emilia, appuntamento con l’offerta merceologica amata da tanti: pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, biancheria per la casa e capi in pelle.

Tutti articoli selezionati da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour del “Versilia Style”.

Domenica 28 giugno, a Buccinasco, Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte, per uno shopping glamour e di qualità.

V.A.