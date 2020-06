Come si Realizza un Sito Web?

Milano, 19 giugno 2020 – La realizzazione di un sito web è un’ottima idea nel caso in cui tu abbia deciso di investire nella tua nuova attività. Infatti, decidere di aprire un sito web significa presentare un biglietto da visita per quella che è la tua occupazione. Nella nuova era della digitalizzazione, dove le informazioni viaggiano velocissime, è diventato basilare per qualsiasi azienda avere un proprio sito personale che introduca sé stessi e i propri obiettivi. Tuttavia, nel caso in cui ti servisse ripassare il manuale di istruzioni per poter creare il tuo sito, eccoti qui una guida che farà al caso tuo, anche nell’eventualità in cui non fossi molto pratico in materia.

In questa guida infatti ti illustrerò come realizzare un sito web, attraverso l’utilizzo di semplici strumenti necessari che ti aiutino nel tuo obiettivo nella maniera più semplice e immediata. Scoprirai infatti che per creare il sito web non devi per forza chiedere l’aiuto di un esperto. Le parole chiave sono infatti creatività e inventiva. Certamente, il tuo sito web non risulterà uno dei più complessi, ma pur avendo delle caratteristiche base farà la sua bella figura.

Se la tua attività è stata avviata da poco e non ritieni opportuno e necessario decidere di investire in un sito web professionale e a pagamento, qui ti illustrerò come crearne uno completamente gratuito. Tutto ciò che ti occorre è un po’ di pazienza e volontà, leggi attentamente i miei suggerimenti e vedrai che alla fine potrai ritenerti più che soddisfatto.

Per la realizzazione di siti web, ogni agenzia come ArtWorkStudios.it ha bisogno di usare diversi tool e strumenti. Come ben saprai, per poter parlare di tool necessari per realizzare il tuo sito web gratuito è necessario prima sapere cosa sia un sito web, e successivamente come questo possa essere creato gratuitamente attraverso l’utilizzo di determinati strumenti. Un sito web è un insieme di pagine che potremmo considerare dei veri e propri documenti posti online e questi documenti sono tutti correlati tra loro. In questa maniera, per poter realizzare un sito web si deve ricorrere ad un hosting, il quale può essere totalmente gratuito o a pagamento, il cui ruolo è “ospitare” il sito web su un server, e ogni volta che qualcuno vuole raggiungere il sito tramite l’indirizzo URL scritto nella barra di ricerca, l’’hosting inoltra la richiesta di accesso al sito.

I siti web hanno delle caratteristiche comuni, quali ad esempio il dominio, una home page, una serie di pagine tra la principale e le secondarie che rappresentino il biglietto da visita di cui parlavamo all’inizio della guida.

Uno dei modi per creare il sito web gratuito è attraverso l’uso di CMS, ovvero Content Management System, il sistema di gestione dei contenuti. Si tratta infatti di uno strumento molto utile, un software che ti potrà aiutare a realizzare il sito web e a configurarlo. Esistono tantissimi CMS, ma uno dei più noti è WordPress. Inoltre, per la realizzazione di un sito web gratuito senza alcuna competenza informatica, puoi usufruire di un servizio online con CMS proprietario. In questo caso, il tuo unico compito sarà quello di occuparti della personalizzazione estetica del sito in questione, in quanto sito internet con CMS proprietario è già preconfigurato. Un’altra opzione può essere quella di utilizzare sistemi che vengono forniti da alcune società che offrono dominio e hosting gratuito.

WordPress, la Piattaforma più Amata per Realizzare Siti Web Gratuitamente

Quando si parla di WordPress, si intende sicuramente una delle piattaforme di CMS più utilizzate per creare siti web, in quanto è totalmente gratuita, efficiente e attraverso plugin e svariati temi ha la possibilità di essere personalizzata. Per realizzare il sito web, è possibile utilizzare lo spazio messo a disposizione dal sito WordPress.com, ma dato che si tratta di uno spazio gratuito, non sarà possibile mettere dei banner pubblicitari. Tuttavia è uno strumento molto valido, e il dominio che verrà creato con WordPress prevederà rispettivamente “il nome che tu hai scelto”.wordpress.com.

Detto ciò, ci si collega alla pagina principale del sito e si clicca su “come iniziare”.

E’ necessario compilare il modulo apposito e scegliere poi il nome che si vuole assegnare al proprio sito web. Una volta fatto questo, ci si può registrare indicando il nome utente, la password e l’indirizzo email che si vogliono utilizzare per accedere al proprio sito web suddetto. Fatto questo, si procede con “crea il mio account” ed il gioco è fatto.

L. M.