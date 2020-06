E… state a Cesano: al Parco Pertini al via il teatro all’aperto per i bambini

Dal 23 giugno fino al 28 luglio in programma, ogni martedì pomeriggio, spettacoli teatrali per intrattenere i più piccoli

Cesano Boscone (22 giugno 2020) – Sarà un vero e proprio teatro a cielo aperto quello offerto ai piccoli cittadini di Cesano, che avrà come cornice il verde del Parco Pertini: dal 23 giugno, ogni martedì pomeriggio, l’amministrazione comunale ha infatti organizzato un ricco calendario di spettacoli dal vivo.

Un modo, questo, per restituire ai più piccoli quello a cui hanno dovuto rinunciare in questi mesi a causa della pandemia e il conseguente lock-down.

Ogni appuntamento prevederà, nel rispetto dell’obbligo di distanziamento sociale, un numero massimo di bambini con accompagnatore e verranno assicurate tutte le misure di sicurezza che questo particolare momento di emergenza sanitaria impone.

“Nonostante le restrizioni ancora vigenti – dichiara l’assessore alle Politiche per la cultura Marco Pozza – i bambini e le bambine hanno bisogno di tornare a vivere momenti di gioia insieme ai loro coetanei da cui sono stati lontani per parecchi mesi. Il teatro all’aperto è un ottimo modo per ripartire e guardare al futuro con ottimismo”.

Si partirà con Kon-tiki, della compagnia Teatro Telaio, spettacolo indicato dagli 8 anni: in scena la vera storia del navigatore Thor Heyerdahl che, a bordo di una zattera, partì via mare dalle coste del Perù per le isole della Polinesia francese. Con questa avventura si potranno affrontare temi strettamente d’attualità: il viaggio, inteso non solo come spostamento ma come scoperta e ricerca e la migrazione, non solo come necessità ma come carattere distintivo di ogni civiltà fin dagli albori dell’umanità. Si continuerà il 30 giugno con Seme di Mela, del Teatro del Buratto, per bimbi dai 2 ai 6 anni. Con la semplicità di un racconto di un piccolo seme che ha bisogno di cura e amore, la compagnia teatrale racconterà l’importanza di far parte di un mondo a cui bisogna portare rispetto.

Tra gli eventi in calendario a luglio da non perdere Il sogno di Tartaruga – una fiaba africana de Il Baule Volante, fissato per martedì 14 e rivolto ai bimbi dai 4 ai 10 anni: si narrerà una storia che ha come protagonisti gli animali della savana, rappresentati da pupazzi e animati a suon di musiche eseguite dal vivo con ritmi e strumenti africani. La compagnia Panta Rei accoglierà il 21 luglio i più piccini (dai 3 anni) con lo spettacolo Il Giardino del Gigante: il difficile rapporto tra un brusco anziano e una dolce bambina sarà ambientato in un vero e proprio giardino incantato.

Sono invece da definire i dettagli degli spettacoli del 7 del 28 luglio.

Redazione