Presentato il #lakecomorestarts

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 giugno 2020 – “Il turismo della Lombardia è ripartito con le sue meravigliose destinazioni e il lago di Como è una perla che ha molto da offrire in termini di attrattività”.

Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, intervenendo al ‘Belvedere Jannacci’ di Palazzo Pirelli alla presentazione di “#Lakecomorestarts”, nato su impulso della Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con il Consiglio di Regione Lombardia. L’evento è stata l’occasione per presentare le iniziative per il rilancio della destinazione turistica Lago di Como.

NUMERI IN CRESCITA – “I dati di questi ultimi giorni dicono che i turisti stanno riscoprendo la Lombardia – ha aggiunto l’assessore Magoni -. In tal senso, il territorio lariano ha tutte le potenzialità per essere protagonista, all’insegna di una vacanza in serenità e in totale sicurezza”.

OFFERTA VARIEGATA – “Dai paesaggi mozzafiato ai percorsi panoramici, dall’enogastronomia alle eccellenze del lago – ha proseguito l’assessore – dalla splendida cornice delle sue montagne sino alle innumerevoli valli, stiamo parlando di una realtà da sempre protagonista di un turismo internazionale. Ora, anche i lombardi avranno l’opportunità di scoprire luoghi di rara meraviglia, borghi e scorci di una ‘Lombardia segreta’ che merita di essere valorizzata”.

SINERGIE PREZIOSE – “Un territorio – ha poi concluso l’assessore regionale Magoni – che ha compreso come la sinergia tra enti locali, istituzioni e operatori del settore sia fondamentale per adottare strategie vincenti. Fare sistema è l’unico modo per ripartire con slancio e regione Lombardia è al vostro fianco per rendere sempre più competitiva l’offerta turistica del Lario”.