(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 22 giugno 2020 – Nel pomeriggio di oggi, alle 14.50, nel tratto tra la Vigevanese e lo svincolo per la Tangenziale Ovest (via Milano), (detto ‘svincolo killer’, per i numerosi sinistri) stradali, per un incidente tra una moto, condotta da un uomo di 68anni e una vettura, è atterrato l’elisoccorso. Dopo le prime cure, il motociclista, è stato trasportato in codice giallo e in ambulanza all’ospedale San Carlo di Milano.

V. A.