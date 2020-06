Arresti ATM. La nota del Sindaco di Milano Giuseppe Sala

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2020 – “E’ sconfortante scoprire che mentre tutti si impegnano e lavorano per il bene della comunità, qualche disonesto mette a repentaglio il lavoro fatto da una intera azienda.

ATM è un’eccellenza milanese e il suo lavoro non deve e non sarà infangato dalle malefatte di pochi.

Ovviamente mi aspetto provvedimenti immediati da parte dell’azienda nei confronti di chi è stato coinvolto nei procedimenti giudiziari e una seria verifica dei processi aziendali”. Così il Sindaco di Milano Giuseppe Sala.

