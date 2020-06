Buccinasco – Check up salute con la Croce Verde Soccorso

Buccinasco (23 giugno 2020) – Tornano i check up della salute presso gli Orti di via degli Alpini organizzati dall’associazione Croce Verde Soccorso, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’Azienda Speciale Buccinasco (Farmacie comunali) e il Comitato Orti di via degli Alpini. Un nuovo segno di ripresa della vita sociale della nostra cittadina: appuntamento sabato 27 giugno dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Con prudenza, rispetto delle linee guida dell’Istituto Superiore della Sanità e mascherine, i volontari della Croce Verde Soccorso – attivi dal mese di febbraio al Centro Operativo Comunale – proveranno gratuitamente pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione, glicemia.

Redazione