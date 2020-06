(mi-lorenteggio.com) Rho, 23 giugno 2020 – Questa notte, intorno alle ore 00.30, in via Alcide De Gasperi, per cause in fase di accertamento, un incendio ha interessato un trasformatore Enel da 130KV a 15Kv. Sul posto sono giunti tre automezzi dei Vigili del Fuoco. Nessun ferito.

Redazione