ALER: ROZZA (PD), “BENE GLI SGOMBERI, MA DE CORATO E BOLOGNINI NON SI LIMITINO A RINGRAZIARE LE FORZE DELL’ORDINE, RISOLVANO I PROBLEMI”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2020 – “Il ringraziamento alle forze dell’ordine per il duro e non semplice lavoro di sgombero degli alloggi occupati delle case Aler è assolutamente dovuto. Vorrei però dire agli assessori regionali De Corato e Bolognini che sono venticinque anni che il centrodestra governa la Lombardia e la sequenza di lamentele e ringraziamenti alle forze dell’ordine non basta più, perché è ora che facciano qualcosa per risolvere il problema, da via Bolla fino a San Siro.”

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza in merito alle operazioni di sgombero di abusivi condotte oggi dalla Polizia in alloggi Aler in zona Navigli e alla conseguente nota degli assessori regionali Stefano Bolognini e Riccardo De Corato.

Redazione