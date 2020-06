Bollate. Iscrizioni Centri estivi 3/6 anni prorogate fino al 29 Giugno 2020

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 24 giugno 2020 – Al fine di permettere la più ampia partecipazione ai centri riscreativi estivi organizzati in collaborazione con la cooperativa Età Insieme, l’Amministrazione Comunale ha deciso di prorogare la data di iscrizione al 29 Giugno 2020.

Snellita anche la procedura per iscriversi e per completare le domande i cittidani interessati potranno usare l’autocertificazione sta per la comunicazione del valore Isee che per la condizione lavorativa.

Si ricorda che il Centro ricreativo estivo diurno si svolgerà dall’1 al 31 luglio nella scuola dell’infanzia comunale «Gesù Bambino» di Cascina del Sole e, in caso di iscrizioni superiori alla capacità di ricezione della struttura, anche nella scuola dell’infanzia “Bachelet” di via Verdi.

Le iscrizioni dovranno essere presentate all’ufficio servizi scolastici del Comune di Bollate consegnando la domanda esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail pubblica.istruzione@comune.bollate.mi.it.

La modulistica, la carta dei servizi e tutte le istruzioni ed informazioni sono disponibili sul sito internet dell’Amministrazione Comunale all’indirizzo www.comune.bollate.mi.it nella sezione Servizi scolastici – centri ricreativi estivi.

Le tariffe applicate sono le seguenti :