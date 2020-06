Centri Estivi 0-3: a Rho arriva l’arcipelago dei bambini!

Da mercoledì 24 giugno 2020 partono le iscrizioni per il Centro Estivo per i bambini da 0 a 3 anni

(mi-lorenteggio.cm) Rho, 23 giugno 2020 – Con il Progetto “Più isole, meno isolamento” il comune di Rho dà il via alle iscrizioni delle attività educative estive dedicate alla fascia 0-3, che si terranno dal 29 giugno al 31 luglio 2020. Il servizio si volgerà presso il plesso Don Milani di via Aldo Modo e sarà organizzato dalla Cooperativa Stripes, che ha in gestione gli asili nido comunali.

La proposta educativa del Centro Estivo terrà in considerazione l’importanza di creare spazi definiti, mantenendo un’idea di esperienza comunitaria e sociale; verrà proposta a tutti i bambini e alle famiglie un’opportunità di condivisione nel rispetto delle normative, ponendo la massima attenzione alla prevenzione e al rispetto dei protocolli sanitari.

L’idea di arcipelago per i bambini si contraddistingue per l’attenzione alle attività educative e ai luoghi ben distinti. Per questo motivo sono stati strutturati più spazi, le isole, in riferimento ai vari linguaggi del bambino, affinché entri in contatto con più materiali e più punti di vista, osservando, manipolando e sperimentando.

Come spiega l’Assessora alla scuola Valentina Giro “Il Centro Estivo 0-3 sarà un vero e proprio arcipelago di attività per i bambini, per tornare a stare insieme dopo questi mesi di isolamento. Quello che riparte ora non è l’asilo nido vero e proprio, ma è un centro estivo, organizzato secondo le regole previste da decreti ministeriali e ordinanze regionali, regole che siamo chiamati a rispettare con attenzione. Siamo felici di poter tornare ad accogliere i più piccoli nella nostra struttura in via Aldo Moro, dove i bambini potranno giocare in sicurezza, all’aria aperta, con le educatrici; e siamo felici di poter garantire ai genitori un aiuto concreto per conciliare i tempi del lavoro e la cura della famiglia. Ripartiamo insieme, quindi, con i bambini e per i bambini, per dar loro la possibilità di passare un’estate serena di giochi in compagnia, in un ambiente accogliente e sicuro.”

GLI ORARI

Il centro estivo è aperto dalle ore 8.30 alle ore16.30 per 5 settimane, dal 29 giugno al 31 luglio 2020.

La giornata sarà molto simile ad una vera giornata di nido:

8.30-10.00: ENTRATA scaglionata secondo turni fissi, accoglienza triage

10.00-10.30: spuntino e passaggio in bagno

10.30+11.30: attività programmate all’interno delle isole – routine lavaggio mani

11.30: riordino e tutti a tavola

12.30: passaggio in bagno – routine lavaggio mani

13.00-15.00: momento relax e nanna

15.00: risveglio e passaggio in bagno

15.15-15.45: merenda – routine lavaggio mani

15.45-16.30: USCITA

LA ROUTINE

Il momento dell’ACCOGLIENZA e del RICONGIUNGIMENTO saranno definiti in relazione al gruppo di appartenenza e saranno assegnati scaglionati ogni 10 minuti. Nella zona del TRIAGE sarà presente un operatore che, indossando mascherina e guanti, misura la temperatura corporea, ai bambini, e ai genitori/accompagnatori.

Il momento del CAMBIO avverrà in gruppo, sempre nello stesso bagno, che verrà igienizzato dal personale ausiliario dopo ogni utilizzo. Verranno garantite da una parte sicurezza ed igiene, dall’altra serenità e affetto.

Il momento del PRANZO può essere strutturato: utilizzando l’area verde esterna o la propria sala di riferimento con postazioni distanziate. È prevista la fornitura esterna di pasti monoporzione sigillati. Viene garantito il rispetto delle diete speciali opportunamente certificate.

Il momento della NANNA è organizzato in modo da garantire l’opportuna distanza tra I bambini. La biancheria verrà fornita dal servizio e giornalmente sarà il personale ausiliario ad occuparsi del lavaggio e della sanificazione dei lenzuolini.

IL PERSONALE

Il personale educativo individuato per i singoli gruppi proviene dai tre asili nido comunali. Tale scelta garantisce la continuità delle esperienze educative dell’anno in corso e rappresenta un punto di riferimento per le bambine e i bambini.

Tutto il personale in servizio è munito di TUTTI i Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal protocollo sanitario ed è adeguatamente formato riguardo le norme igienico sanitarie di sicurezza e prevenzione del rischio COVID, alle procedure da applicare in servizio, a norme pratiche di igiene ambientale, pulizia e sanificazione.

OBIETTIVI EDUCATIVI, SOCIALI E PEDAGOGICI

La proposta educativa si sviluppa in tempi, luoghi e modalità frutto di un’attenta e precisa progettazione. Il nostro progetto permetterà in particolare di raggiungere i seguenti obiettivi:

· Sviluppare nuovi modelli di servizi per le famiglie, in rispetto delle norme igienico-sanitarie legate alla prevenzione, diffusione del Covid19

· Creare contesti che favoriscano: agio e benessere, sperimentazione e scoperta, divertimento e socialità

· Sviluppo e promozione di contesti di outdoor education

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE

Tutte le famiglie che hanno frequentato i servizi Asilo Nido del Comune di Rho nell’anno educativo 2019/2020 riceveranno via e-mail la brochure con tutte le informazioni e la modulistica per procedere all’iscrizione.

Sarà possibile effettuare l’iscrizione da mercoledì 24 giugno 2020 esclusivamente online, compilando e la modulistica e inviandola all’indirizzo centroestivo.rho@gmail.com.

Il Centro Estivo accoglierà un massimo di 50 bambini provenienti dai 3 asili nido comunali.

PRESENTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 0-3

Per tutte le famiglie e i genitori interessati, venerdì 26 giugno 2020 alle ore 18.00 è previsto un incontro online presentazione del Centro Estivo tramite piattaforma ZOOM. Per partecipare alla riunione di presentazione è necessario inviare una mail a centroestivo.rho@gmail.com per ricevere il link di accesso alla piattaforma ZOOM.

CONTATTI

Indirizzo Sede Centro Estivo: plesso Don Milani via Aldo Moro Rho

Tel. Sede: 02 93185153

E-mail: centroestivo.rho@gmail.com