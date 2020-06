(mi-Lorenteggio.com) 24 giugno 2020 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.20, un operaio di 20 anni, per cause in fase di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria, un operaio di 20 anni è precipitato dal tetto riportando gravi contusioni. Soccorso dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario dell’elisoccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

V. A.