(mi-Lorenteggio.com) Lainate, 24 giugno 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.20, nella frazione di Granchia, in via Friuli, all’altezza del civico 32, per un incidente tra un’auto e una moto, la cui dinamica è in fase di accertamento è atterrato l’elisoccorso per soccorrere il motociclista, che dopo le prime cure è stato portato in codice rosso in ospedale in gravi condizioni.

Redazione